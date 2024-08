Incredibile Dovbyk: voleva così tanto la Roma che ha messo un milione e mezzo!

Voleva così tanto la Roma, Artem Dovbyk, che ha messo di tasca sua il milione e mezzo che serviva per far chiudere la trattativa tra il Girona e il club giallorosso. In che modo? Facile: l'attaccante aveva un accordo scritto con il Girona per cui, in caso di futura rivendita, avrebbe avuto diritto a un milione e mezzo di euro. Ha scelto di non prendere quei soldi. Il club spagnolo ha potuto così avere un milione e mezzo in più in cassa che ha "scontato" alla Roma: Dovbyk è costato, in sintesi, così 38.5 milioni garantiti (bonus a parte) invece che 40. Un gesto, l'ennesimo, che fa capire quanto l'attaccante volesse solo una cosa: prendere l'aereo e sbarcare in Italia quanto prima.