Dovbyk a Roma diretta: atterra a Ciampino, tifosi in delirio LIVE

La Roma abbraccia Artem Dovbyk. Grande entusiasmo per l'arrivo in Italia del centravanti ucraino, futuro numero 9 della squadra allenata da De Rossi dopo l'accordo raggiunto col Girona. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport.

11:56 Dovbyk atterrato a Roma La lunga attesa è finita: Dovbyk è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Con lui il suo agente e la dirigenza della Roma. Tutto pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa. 11:54 Roma, l'entusiasmo dei tifosi Cori e canti a Ciampino aspettando Dovbyk: GUARDA IL VIDEO 11:47 Dovbyk-Roma, le cifre Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Girona e domani verranno apposte le firme sul contratto. Decisiva la mossa della Roma che ha alzato la posta e convinto definitivamente il club spagnolo: lasciata inalterata la parte fissa di 32 milioni, il club capitolino ha aumentato a 6 i bonus (non tutti facili da raggiungere) concedendo alla controparte il 15 per cento (invece del 10) sulla futura rivendita. 11:35 Dovbyk tra i tifosi della Roma Così come era successo un anno fa per Lukaku, anche Dovbyk sfilerà di fronte agli occhi dei tifosi della Roma radunati davanti alle recinzioni di Ciampino. 11:30 Tifosi a Ciampino nonostante il caldo Decine di tifosi della Roma si sono radunati di fronte all'aeroporto di Ciampino per aspettare Dovbyk, nonostante le temperature di fuoco che attanagliano la Capitale da settimane. Presenti sul luogo tre camionette della polizia e un'ambulanza. In tanti sfoggiano già le maglie stagionali, alcuni con Le Fée sulle spalle.

11:22 Dovbyk a Roma, ci siamo L'aereo che sta portando Dovbyk a Roma atterrerà intorno alle 11:50 a Ciampino. Al momento, sul sito di tracciamento Flightradar, il suo volo è il secondo più seguito al mondo, con quasi duemila utenti collegati. 11:06 Dovbyk in arrivo, primi tifosi a Ciampino Grande attesa per l'arrivo di Dovbyk. Intanto a Ciampino arrivano i primi tifosi con la polizia presente che presidia la zona mantenendo l'ordine. A breve ci saranno tantissimi tifosi per l'accoglienza al centravanti ucraino. (foto Bartoletti)

10:53 Dovbyk in volo col suo agente Artem Dovbyk in questo momento è in volo con il suo agente, Alex Liundovski, direzione Roma. L'aereo privato che ospita il futuro centravanti di De Rossi atterrerà a Ciampino tra un'ora circa. Grande attesa per il suo arrivo. 10:44 Dovbyk, già scelto il numero di maglia Artem Dovbyk alla Roma indosserà la maglia numero 9. L'ha spoilerato ieri sui social il suo agente. (LEGGI LA NOTIZIA) 10:39 FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio! Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport-Stadio: iscriviti al nuovo gioco. 10:32 Roma, svelata la seconda maglia La Roma intlanto ha presentato la seconda maglia ispirata alla street art di Testaccio.

10:08 Il Milan in pressing su Abraham Abraham è un'espressa richiesta di Fonseca alla sua nuova società, al Milan, come quella relativa a Emerson Royal del quale parliamo a parte. Vederlo complementare a Morata, perfetto per caratteristiche tecniche, è l'aspetto principale. (LEGGI LA NOTIZIA) 9:52 Dovbyk come Messi e Ronaldo Scopriamo in passato chi sono stati i colleghi di Dovbyk, ovvero i re dei gol in Liga. Da Messi a Ronaldo, ci sono nomi illustri.

9:38 A Roma arriva l'ultimo re dei gol in Liga Artem Dovbyk è stato l'ultimo re dei gol della Liga. Lo scorso anno nessuno come lui: 24 gol. Meglio di tutti. Di Lewandowski e di Bellingham. Autentica rivelazione del campionato spagnolo. Ora Dovbyk ha scelto la Roma. 9:31 Alla scoperta di lady Dovbyk La moglie del neo attaccante della Roma è la sua compagna dai tempi della scuola. Sono già genitori e condividono vita e lavoro.

9:21 Come giocherà la Roma con Soulé e Dovbyk Ecco come cambia la formazione giallorossa con i due nuovi rinforzi arrivati dal mercato, ovvero l'argentino e l'ucraino pronto a sbarcare a Roma. Roma Come giocherà la Roma di De Rossi con Soulé e Dovbyk 9:15 Così i Friedkin hanno portato Dovbyk a Roma Artem Dovbyk, centravanti ucraino da (premi compresi) oltre 40 milioni è il regalo di inizio agosto che la famiglia Friedkin fa alla Roma. Scopriamo tutti i retroscena sull'affare concluso con il Girona. (LEGGI LA NOTIZIA) 9:10 Dovbyk alla Roma, a che ora sbarca Dovbyk è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Il centravanti ucraino alle 11.50 sbarcherà all'aeroporto di Ciampino per dare il via alla sua esperienza in giallorosso. (LEGGI LA NOTIZIA) Roma

