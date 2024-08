Bove saluta la Roma: va alla Fiorentina, tutte le cifre dell'accordo

MILANO - Ha riflettuto fino all'ultimo Edoardo Bove perché quando lasci l'amore di una vita, seppur deluso e amareggiato, non è mai facile. Anche se dall'altra parte c'è un altro amore pronto a sbocciare. Alla fine, però, ha detto sì. Il centrocampista, 22 anni, figlio di Roma e romanista, lascia Trigoria dopo 12 anni e va alla Fiorentina. No - definitivo - all'Eintracht Francoforte e al Nottingham, destinazioni che non lo avevano mai convinto fino in fondo.