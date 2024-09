De Rossi diretta conferenza prima di Genoa-Roma, segui tutte le dichiarazioni LIVE

Dopo la fine della sosta e il rientro dei Nazionali, è tutto pronto per la ripartenza del campionato. E la Roma si prepara a sfidare il Genoa nella 4ª giornata di Serie A ancora a caccia della prima vittoria. Alla vigilia della sfida contro Gilardino, De Rossi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Segui tutte le dichiarazioni in diretta .

11:14

De Rossi: "Dovbyk? Appena si sblocca non si fermerà più"

De Rossi si è detto ancora una volta sicuro su Dovbyk: "Quando si sbloccherà non si fermerà più"

10:52

Come la Roma vuole preparare la partita di Genova

"Il Genoa non è una squadra ossessionata dal possesso palla, come non lo siamo noi. Penso che ogni squadra prepari la partita su quello che è utile per vincere. Se dobbiamo essere più pungenti davanti o aiutare il nostro centravanti possiamo farlo tenendo più la palla. La verticalità è la cosa che richiediamo più spesso"

10:19

De Rossi, la Roma e il possesso palla

"Il possesso palla? Bisogna scegliere chi si vuole essere e quanto si vuole essere pericolosi. Noi dobbiamo portare in area più gente"

10:13

De Rossi e la difesa a Paredes, Cristante e Pellegrini

"In questa città Paredes, Cristante e Pellegrini vengono rispettati meno di quello che meritano. Koné importantissimo, l'ho voluto con tutte le mie forze, ma a fronte di qualche prestazione sottotono ne hanno fatto tante positivi. Ci sono anche i numeri e i loro sono positivi, bisognerebbe stampare le schermate dei gps per vedere chi corre e chi non corre"

10:11

De Rossi e il paragone con quando era lui ad avere il contratto in scadenza

"State facendo la domanda alla persona sbagliata. A maggio avevo detto che poteva partire perché non era quello che volevo, quest'estate ho visto delle cose diverse. All'epoca da giocatore è vero che avevo il contratto in scadenza ma la società mi fece giocare, anche allora non erano scelte mie. Dovbyk? Sta bene, giocherà. Abbiamo analizzato sia le sue che le nostre prestazioni, a Torino abbiamo difeso bene ma potevamo essere ancora più pericolosi"

10:07

Le condizioni di Hummels e Hermoso e il modulo

"Aumentano la nostra esperienza e ci danno delle possibilità in più. Si sono presentati bene fisicamente, hanno bisogno di un po' per arrivare al 100% poi lo valuteremo di volta in volta. Ma sono pronti per giocare, dalla prossima giocheremo ogni tre giorni, ci sarà bisogno di tutti"

10:06

Il Genoa di Gilardino: De Rossi lo racconta così

"Stiamo cercando di prepararci a come è il Genoa quando affronta le grandi. Sono tosti, ordinati, hanno messo in difficoltà l'Inter. Hanno perso pezzi importanti, ma ne hanno altri di grande qualità. Campo affascinante, l'orario non mi fa impazzire ma siamo pronti mentalmente e tatticamente"

10:04

De Rossi subito su Zalewski

"Definitiva la sua esclusione? Non penso, credo sia legata al contratto in scadenza. Decisione della società, me l'ha comunicata, qualora trovasse un accordo potrebbe essere reinserito. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, stavolta parlatene con la società o con l'agente"

9:57

Alle 10 via alla conferenza di De Rossi

Tra pochi minuti, alle 10, via alla conferenza di Daniele De Rossi a Trigoria

9:42

9:37

De Rossi: difesa a 3 o a 4?

C'è molta curiosità per capire se De Rossi giocherà a 3 o a 4 contro il Genoa. Da capire anche cosa dirà sulla situazione Zalewski

9:32

De Rossi e la Roma, il programma per Genova

Dopo la conferenza allenamento, pranzo e nel pomeriggio la partenza per Genova. Domani alle 12.30 è in programma Genoa-Roma

9:25

Roma, il dato sulle sfide contro il Genoa

La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13 vittorie e 4 pareggi), registrando quattro clean sheet nelle cinque gare più recenti. L’unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 al Ferraris (4-1).

9:20

9:14

9:08

9:00

Roma, la formazione ideale di De Rossi

Il tecnico ha finalmente tutta la rosa a disposizione: è il momento delle scelte.