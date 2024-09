Totti di fuoco: "De Rossi parafulmine, rischia la fine di Mourinho. E su Dybala..."

Quell'addio il 28 maggio del 2017, un ipotetico futuro ancora nella Roma , l'amico De Rossi, Dybala, Mourinho e tanto altro: Francesco Totti parla di tutto nell'intervista rilasciata a Il Messaggero. Uno dei temi sui quali il Capitano si sofferma di più è proprio il ruolo di DDR all'interno del club: " Daniele è il parafulmine , e chi ci rimette è lui. Però, fortunatamente, è uno che conosce tutto e tutti", spiega Totti. Poi sulla Joya non ha dubbi: "Non ho mai parlato male di Paulo, ho sempre avuto rispetto e ammirazione, è il giocatore più forte della Roma perciò va tutelato. Quello che è accaduto ultimamente forse è stata un'incomprensione o un malinteso".

Totti e il paragone De Rossi-Mourinho

"De Rossi in questo momento è l'unico che può fare l'allenatore a Roma", prosegue la bandiera giallorossa. Che poi si lancia in un paragone proprio tra De Rossi e Mourinho: "Se c'è la società forte che esce allo scoperto e parla chiaro sugli obiettivi, allora è tutto tranquillo. Invece ora la colpa, nel caso le cose non dovessero andare bene, ricadrebbe tutta su Daniele. E' quello che è accaduto a Mourinho, perché José ci metteva la faccia".