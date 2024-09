Il Roma Club Montecitorio appoggia De Rossi: "La società ci metta la faccia"

L'esonero di Daniele De Rossi ha scosso l'ambiente Roma tra calciatori e tifosi. Ieri componenti della rosa hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra di loro e con la società, salutando il tecnico in privato e anche via social. Anche tanti tifosi si sono schierati dalla parte di De Rossi , esprimendo il loro sostegno per l'ex centrocampista dal momento stesso in cui ha lasciato Trigoria. Ai primi messaggi di saluto si è aggiunto oggi quello del Roma Club Montecitorio che, tramite il suo presidente, ha voluto ribadire il suo sostegno a De Rossi chiedendo chiarezza alla società.

Le parole del presidente Paolo Cento

Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio ha dichiarato: "Siamo amareggiati e soprattutto preoccupati per il futuro della As Roma. A Daniele De Rossi va il nostro affetto e stima per il lavoro svolto che non può essere intaccato dalla decisione, che non condividiamo, di esonerarlo. Alla società, ai suoi vertici e alla proprieta ora chiediamo di metterci la faccia e spiegare ai tifosi e agli appassionati giallorossi le scelte fatte, i progetti e gli obiettivi immediati. Ai giocatori choediamo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilita e di lottare e sudare per la maglia che indossano. Roma merita di più e molto di più di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Al nuovo allenatore Juric andrà il nostro sostegno nel bene incondizionato della As Roma".