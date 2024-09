Roma-Udinese, le pagelle: Pisilli regala qualità

Aggressivo come non lo è mai stato in tre anni. Va a prendere l’esterno avversario addirittura a ridosso dell’area dell’Udinese. Efficace.

Cristante 6

Schermo davanti alla difesa, aiuta il reparto e fa densità in mezz o al campo.

Hermoso (37’ st) sv

Pisilli 7

Forza fisica, strappi e qualità. Il ragazzo lanciato da DDR e riproposto da Juric dà l’impressione di essere già un giocatore importante. Qualche sbavatura, ma ci sta: con questa testa e ottimi piedi il futuro potrà essere suo.

Paredes (15’ st) 6

Regia in mezzo al campo, senza errori.

El Shaarawy 7

Filtrante perfetto per Dovbyk per il gol del vantaggio. Mette in costante pressione l’esterno avversario.

Koné (37’ st) sv