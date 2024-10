Pisilli, il padre tennista, l’università e lo stipendio: le curiosità sulla stella della Roma

ROMA - Niccolò Pisilli è legato alla Roma da un contratto che scade nel 2026. Guadagna “solo” 90.000 euro netti, visto che ha rinnovato quando ancora giocava nella Primavera e aveva esordito in prima squadra. Ed è evidente che in un futuro non troppo lontano, quando i quadri dirigenziali ritroveranno stabilità, il suo agente Giorgio Ghirardi verrà convocato in sede per discutere un congruo adeguamento con annessa estensione del vincolo. Ma non c’è fretta. Pisilli sta vivendo il suo sogno: è entrato nella Roma a 8 anni dopo ben tre provini. È uno che sa aspettare.