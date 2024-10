Le Fée non capisce la contestazione, la traduce.... Pisilli!

Continua la contestazione dei tifosi della Roma verso la dirigenza giallorossa. I sostenitori della Curva Sud, nella partita contro l'Inter , sono entrati allo stadio quindici minuti dopo il fischio d'inizio, lasciando al loro posto uno striscione per un quarto d'ora. Le Fée però non è ancora entrato in confidenza con l'italiano e ci ha pensato Pisilli a farglielo capire.

Roma, Pisilli traduce lo striscione della Curva Sud per Le Fée

"15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa dirigenza": così recitava lo striscione esposto dalla Curva Sud. Prima dell'inizio della partita, quando la squadra è entrata in campo per il riscaldamento. Il centrocampista francese arrivato in estate ha visto lo striscione e si è avvicinato a Pisilli per chiedergli cosa ci fosse scritto. Il compagno di reparto glielo ha tradotto mettendolo al corrente della contestazione contro la dirigenza.