Paredes pronto all'addio: "Con De Rossi ero felice a Roma. Boca? Non ha chiamato..."

Leandro Paredes e un futuro tutto da scrivere. Nel momento più delicato della gestione Friedkin , caratterizzato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric , il centrocampista della Roma è uscito allo scoperto per chiarire la sua posizione, dopo aver collezionato appena 7 presenze e un assist in questa stagione, tra campionato ed Europa League. Intanto, dall'Argentina, spingono per un romantico ritorno al Boca Juniors dell'ex Juve.

Paredes: "Roma? Fino a quando c'era Daniele ero contento"

Una carriera ricca di successi quella di Leandro Paredes, diventato grande con le maglie di Roma e Paris Saint-Germain, prima di laurearsi campione del mondo con l'Argentina di Scaloni. A 30 anni, però, tante ombre accompagnano il futuro del ragazzo cresciuto nel Boca Juniors, in scadenza di contratto con la società giallorossa: "Vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno - ha sottolineato Paredes -. Ovviamente si è parlato tanto, ma ora penso al mio club. Fino a quando c'era Daniele (De Rossi) ero molto contento, - ha ammesso - poi è successa la cosa dell'allenatore, ora si cambia ancora...".

Paredes e il possibile ritorno al Boca Juniors

Su un possibile ritorno al Boca Juniors, per chiudere la carriera in patria, Paredes ha precisato: "Non ho parlato con Fernando (Gago), vediamo se mi chiama o no", ha detto il regista della Roma, lasciando aperta una porta per il futuro. Adesso, testa agli impegni con l'Argentina di Scaloni, che sfiderà Paraguay e Perù in questa sosta di novembre: "Mi piace molto giocare in Nazionale, allenarmi con questa maglia e ovviamente giocare nella Bombonera è un vantaggio, ma mi diverto allo stesso modo anche a giocare nel Monumental. Sarà lo stesso".