Allenatore Roma diretta, Ranieri a un passo: aggiornamenti, news e giornata. Live

A tre giorni dall' esonero di Juric , la Roma è ancora a caccia del suo nuovo allenatore . Il nuovo nome, che sembra ormai ad un passo, è quello di Claudio Ranieri . È tutto pronto per il terzo ritorno a Trigoria, quindici anni dopo la prima volta, più di cinque dopo la seconda. Segui tutti gli aggiornamenti della giornata in diretta.

12:07

La Roma mette in vendita i biglietti per Tottenham, bufera social

La Roma mette in vendita i biglietti per Tottemham-Roma, ma i tifosi non gradiscono: decine di commenti dei tifosi. Questo il tenore: "Prima però prendiamo un allenatore"

11:49

Nuovo allenatore Roma, bocche cucite a Trigoria e a Londra

Bocche cucite a Trigoria e Londra: Ranieri è ancora a colloquio con i Friedkin, ancora non c'è l'accordo. Si continua a trattare

11:36

Da Pellegrini a Cristante, tutti i giocatori che Ranieri ha già allenato

Pellegrini, Cristante, El Shaarawy e Shomurodov (Cagliari): sono questi i giocatori della Roma che Ranieri ha già allenato e conosce

11:06

Nuovo allenatore Roma, quale futuro per Dybala

Da capire, quando ci sarà l'ufficialità del nuovo allenatore della Roma, quale sarà il futuro di Paulo Dybala. Intanto sua moglie, Oriana Sabatini, mostra un po' di quotidianità italiana. QUI I DETTAGLI

11:00

Ranieri in riunione con i Friedkin

Negli uffici inglesi del gruppo Friedkin Ranieri è in riunione con Dan, Ryan e dei loro collaboratori. Ironia della sorte, l'ufficio non è troppo distante dalla sua casa inglese

10:19

Anche sui media inglesi ampio spazio alla "Favola Ranieri"

Anche sui media inglesi ampio spazio a quella che viene definita: "La favola Ranieri", cioè il ritorno di Sir Claudio per aiutare l'amore di una vita

10:01

Quando Ranieri a ottobre diceva: "Friedkin? Non bastano i soldi"

Tre settimane fa, che sembrano una vita, Claudio Ranieri parlava dei Friedkin e della Roma: "Sembra una squadra senz'anima, i soldi non bastano". LEGGI QUI l'articolo che riporta le parole del possibilen nuovo allenatore della Roma

9:37

Nuovo allenatore Roma, prende corpo la doppia ipotesi Ranieri allenatore e poi dirigente

Prende corpo la doppia ipotesi Ranieri allenatore (fino a giugno) e poi dirigente. Anche di questo Sir Claudio sta discutendo con i Friedkin

9:28

Nuovo allenatore Roma, le parole di Paredes dall'Argentina: "Con De Rossi ero felice, ora..."

Dall'Argentina arrivano le parole di Leandro Paredes: "Con De Rossi ero felice, ora vedremo che succederà ancora. Un ritorno al Boca? Gago non mi ha ancora chiamato...". In realtà la chiamata c'è stata e Paredes è sempre più vicino a un ritorno a gennaio in patria. LEGGI QUI I DETTAGLI

9:20

Ranieri, nei giorni scorsi aveva già studiato la Roma

Ranieri nei giorni scorsi già aveva studiato la Roma: un po' perché la guardava da tifoso, un po' perché pensava a un'eventuale chiamata

8:56

Come potrebbe giocare la Roma di Ranieri

Ma come potrebbe giocare la Roma di Ranieri? Con il 3-5-2 o con il 4-2-3-1? QUI le varie ipotesi

8:45

Nuovo allenatore Roma, Montella resta sullo sfondo

Resta ancora sullo sfondo Vincenzo Montella: l'allenatore della Turchia ha una situazione più complicata rispetto a Ranieri, è ancora in corsa ma sembra molto defilato

8:26

Domani allenamento confermato alle 11

Confermato l'allenamento di domani mattina alle 11. Pre allertato Falsini, il tecnico della Primavera, ma se i Friedkin riusciranno a chiudere oggi con Ranieri sarà lui a dirigere la seduta

8:19

De Rossi torna sui social, cosa ha scritto

Mentre la Roma cerca il nuovo allenatore, Daniele De Rossi torna sui social. Niente riferimenti alla società giallorossa, anche perché Daniele è ancora sotto contratto, ma un ringraziamento per l'ingresso nella Hall of fame di Coverciano. Tanti, migliaia, i commenti d'amore dei romanisti: LEGGI TUTTO QUI

8:14

Nuovo allenatore Roma, chi c'è con Ranieri a Londra

Con Ranieri a Londra ci sono la moglie e Pietro Chiodi, il suo agente. Sono partiti con lui ieri sera

8:12

Nuovo allenatore Roma, il programma della giornata di Ranieri

Stando a quanto filtra da Londra, Ranieri dovrebbe incontrare Dan e Ryan Friedkin per poi rientrare a Fiumicino intorno all'ora di cena

8:10

Roma, i duri giorni dei giocatori: retroscena, dubbi e silenzi

Nello spogliatoio giallorosso è un momento di grande confusione. Qualche giocatore è rimasto a Roma, qualcun altro è andato fuori, tutti si sono ben guardati dal pubblicare qualcosa sui social. Non sono giorni facili, i dubbi sono tanti, le incertezze pure. Ci si scrive, ci si informa, si chiede, si cerca di capire: nessuno, un anno fa, poteva immaginare un 2024 così duro. LEGGI TUTTO

8:00

Roma, gli allenamenti riprendono giovedì

La ripresa degli allenamenti è stata fissata alla giornata di giovedì, in attesa del nuovo allenatore e approfittando dello stop per la sosta dedicata alle nazionali. LEGGI QUI

7:45

Roma, il motivo della scelta di Ranieri

I Friedkin non possono pretendere che il terzo allenatore della stagione, partendo da 13 punti in 12 giornate, riesca a centrare l’obiettivo. La speranza è che Ranieri a Trigoria sappia ripristinare disciplina e serenità, valorizzando al massimo le risorse disponibili.