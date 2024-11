Roma, è fatta: Claudio Ranieri nuovo allenatore

Claudio Ranieri torna ad allenare la Roma. Lo farà per la terza volta in carriera dopo le esperienze del 2009 e del 2019. Dan Friedkin ha scelto Ranieri dopo l'incontro avvenuto nella giornata di oggi a Londra . L'annuncio sta per arrivare dal club giallorosso attraverso un comunicato, come da prassi ormai consolidata: se non dovesse arrivare in serata ci sarà al più tardi domani mattina. Al termine di 24 ore molto intense, tanto che qualcuno iniziava persino a temere che le cose potessero complicarsi, l'accordo è stato trovato nel tardo pomeriggio. Domattina Ranieri dirigerà, alle 11, il primo allenamento della sua terza avventura romanista.

Ranieri nuovo allenatore della Roma, news e dettagli

Ranieri debutterà a Napoli il prossimo 24 novembre. Lo aspetta un calendario non semplice visto che dopo la partita al Maradona la Roma andrà a far visita al Tottenham in Europa League e poi riceverà l'Atalanta all'Olimpico. Sir Claudio è atteso da un compito complicato e c'è anche molta curiosità per capire che tipo di accordo abbia raggiunto con i Friedkin: la sensazione è che non ci sia solo una firma come allenatore ma che, per il presente e soprattutto il futuro, a lui sia stata affidata buona parte della ricostruzione giallorossa.

Ranieri e la battuta mentre era in partenza

Ranieri, intercettato prima di lasciare Londra direzione Roma, se l'è cavata con una battuta: "Una gatta da pelare? E per questo mi hanno chiamato"