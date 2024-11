Ranieri, nuovo ruolo da dirigente a fine stagione: cosa farà alla Roma

Claudio Ranieri : un presente da allenatore sulla panchina della Roma e un futuro da dirigente dietro la scrivania a Trigoria. Al termine della stagione, infatti il tecnico di San Saba assumerà un ruolo dirigenziale: sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. La notizia è stata ufficializzata proprio dalla Roma: "Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior : sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione", si legge nella nota.

Ranieri, in cosa consisterà la nuova esperienza da dirigente

Per Ranieri, quindi, si prospetta un cambio di vita: ancora panchina, l'amore di una vita. Ma poi un ruolo operativo dietro la scrivania a diretto contatto con la proprietà. La chiave è la frase: "Per tutte le questioni sportive". Cosa significa? Che Ranieri non parlerà con i Friedkin solo della guida tecnica, ma consiglierà giocatori, metodi di lavoro, coordinamento con il settore giovanile e tutte quelle questioni che in una società sportiva sono fondamentali. E per la Roma non potrebbe esserci garanzia migliore. Nel comunicato non è specificata la durata del contratto complessivo (si parla di un anno più due), ma è stato chiaro fin da subito che tra Ranieri e la Roma non era né una questione di soldi né di burocrazia. Nota a margine: visto che si fa riferimento alla proprietà e non al club non è detto che Sir Claudio non consigli i Friedkin anche per l'Everton.