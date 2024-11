La Roma supererà il girone di Europa League? L'algoritmo non ha dubbi

La Roma sta affrontando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. Dopo la sconfitta con il Napoli i giallorossi dovranno tornare subito in campo per affrontare il Tottenham nella sesta giornata di Europa League. La squadra ha faticato parecchio anche in campo internazionale, racimolando 5 punti in 4 partite, un bottino che ha inchiodato il club al ventesimo posto del girone unico, lasciando grossi dubbi sul passaggio del turno mentre mancano ancora quattro partite. Nonostante l'avvio difficile della Roma c'è chi non ha ancora perso ottimismo per la sua campagna europea, ChatGpt ha infatti sostenuto la qualificazione dei capitolini, riservandosi un minimo di inceretezza in caso di imprevisti.