Lukaku fa felice Conte. Ranieri tradito da Hummels

INVIATO A NAPOLI - La festa di Conte, l’amarezza di Ranieri . Il Napoli si riprende il primato in classifica trascinato dall’uomo del destino, il grande ex che firma la vittoria e il nuovo sorpasso su Inter, Atalanta e Fiorentina . Romelu Lukaku ha piegato la Roma e ha riconquistato il Maradona , in uno stadio emozionato dalla voce di Pino Daniele e commosso nel ricordo di Diego , scomparso proprio quattro anni fa.

Ranieri, così non basta

È stato un esordio difficile per Ranieri, ha provato a dare solidità alla Roma ma non è stato premiato dagli episodi. È partito con la difesa a quattro, poi è passato a cinque e alla fine ha chiuso di nuovo a quattro. Ha tolto spazio e campo al Napoli, ma non è bastato per portare via punti da Fuorigrotta. L’impianto difensivo ha retto fino alla disattenzione di Hummels, entrato nella ripresa e punito dopo nove minuti da Lukaku. A questa Roma adesso serve qualcosa di più per uscire dal momento di crisi: cinque sconfitte nelle ultime sei partite e 16 punti di distacco dal primo posto non sono accettabili. Tottenham e Atalanta nella prossima settimana non sono gli avversari migliori per essere ottimisti.

Lukaku, l’uomo del destino

Chi invece può tornare a sorridere è Conte, ha ritrovato la vittoria dopo 26 giorni e il primato che hanno provato a soffiargli in tutti i modi. Ci ha pensato l’uomo del destino, il “suo” Lukaku a rispedire indietro le inseguitrici. Non è stata una partita facile per l’allenatore del Napoli contro il suo amico Ranieri, ma alla fine è riuscito a scardinare il fortino giallorosso. La rabbia di Kvara dopo la sostituzione l’unico neo di una giornata felice. Ma c’è tempo per chiarire, in vetta alla classifica i problemi si risolvono prima.