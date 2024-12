Dove vedere Roma-Braga in tv? DAZN o Sky e orario

La Roma è alla ricerca di continuità dopo aver trovato il primo successo dell'era Ranieri in campionato contro il Lecce. Nella sfida valida per la sesta giornata di Europa League , i giallorossi all'Olimpico ospitano il Braga di Carvalhal. Tre punti permetterebbero alla Roma di allontanare la zona eliminazione della fase di campionato della competizione.

Roma-Braga, l'orario

Roma-Braga andrà in scena oggi, giovedì 12 dicembre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Braga in diretta tv

Roma-Braga sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali di Sky, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Dove vedere Roma-Braga in streaming

Roma-Braga sarà visibile live in streaming solo sulle app di Sky. È possibile attivare le app di Sky Go e Now su ogni comune smart tv e nella sezione dedicata della Home di SkyQ, oltre che su dispositivi quali Play Station e XBox. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.