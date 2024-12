Milan-Roma, arbitra Fabbri: tutti i numeri con i giallorossi

Cresce l'attesa per Milan-Roma , con il tecnico Claudio Ranieri che ha presentato la sfida in conferenza stampa . E intanto è stato deciso il direttore di gara: sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna , l'arbitro per il big match in programma domenica 29 dicembre a San Siro.

Fabbri e la Roma: tutti i numeri

In totale Fabbri ha diretto la Roma per 14 partite. Con lui i giallorossi hanno ottenuto 8 vittorie (tra cui l'ultima l'1-0 al Torino del 31 ottobre) 2 pareggi e 4 sconfitte. Alti però i numeri sui cartellini gialli durante le partite della Roma: sono in totale 60, per una media di 4,285 a gara. Due le espulsioni: una a Lorenzo Pellegrini in Verona-Roma del 2018 e una a Kumbulla in Roma-Sassuolo 3-4 del 2023.

Massa per Lazio-Atalanta, Doveri per l'Inter

Per la sfida tra Lazio e Atalanta è stato invece scelto Davide Massa di Imperia. I due scontri salvezza Parma-Monza e Como-Lecce sono stati affidati a Federico La Penna e da Marco Piccinini. Per Napoli-Venezia ci sarà Matteo Marchetti e, infine, Daniele Doveri sarà l'arbitro di Cagliari-Inter.