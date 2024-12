Incredibile Roma: migliaia di richieste per l'allenamento aperto, sito bloccato

Troppe richieste per l'allenamento aperto: sito della Roma bloccato

Il 2025 giallorosso si aprirà con il primo derby della stagione, in programma il 5 gennaio. In preparazione della partita, la Roma aveva deciso di far seguire l'allenamento della squadra di Ranieri al pubblico, che ha risposto con migliaia di richieste in pochi attimi, bloccando così il sito ufficiale. Prima che questo venga sbloccato, così, non è possibile inoltrare nuove richieste.

L'annuncio della Roma

Mercoledì 1 gennaio, alle 15:00, i cancelli del Tre Fontane saranno aperti ai nostri tifosi per assistere a una seduta di allenamento della Prima Squadra, guidata da mister Ranieri. Sarà un'occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione. Per partecipare è necessario prenotarsi gratuitamente al form dedicato, fino a esaurimento posti, a partire dal 27 dicembre.