La Roma con i tifosi: ricorso al Tar per la trasferta di Udine

ROMA - La Roma si schiera al fianco dei tifosi per evitare un altro settore ospiti vuoto nella prossima giornata di campionato. Dopo l’assenza dei tifosi al Dall’Ara come causa dei disordini nelle ore che hanno anticipato il derby, il club giallorosso ha ufficialmente chiesto la presenza dei romanisti per l’altra gara prevista senza la presenza dei romanisti residenti nel Lazio. La Roma si è affiancata al ricorso fatto dai tifosi presso il tar di Udine (intervento ad adiuvandum). Pur con il massimo rispetto delle autorità competenti il club giallorossi auspica un ripensamento e spera che la richiesta di far venire i tifosi della Roma in trasferta a Udine venga accolta visto che si tratta di una partita che non presenta pericoli di ordine pubblico. Anzi, la trasferta di Udine è sempre stata una occasione di festa e solidarietà, basti pensare l’eccezionale comportamento della tifoseria friulana nel caso della scorsa stagione quando la gara venne interrotta per il malore di N’Dicka. “Onore agli amici friulani”, lo striscione esposto dai romanisti successivamente.