Ranieri dopo Roma-Napoli: "Ecco perché il turnover. Il mercato..."

ROMA - Il gol nel recupero di Angelino regala a Ranieri un punto d'oro contro il Napoli capolista di Conte, che frena e non approfitta dello stop dell'Inter. Il tecnico giallorosso ha parlato in diretta tv nel post gara: rivivi il live.

23:32

L'indizio di mercato di Ranieri

"Avevamo studiato tante cose sia quando loro avevano la palla sia quando noi dovevamo iniziare il gioco, alcune cose vengono e altre no". Poi una giornalista su Goglichidze dell'Empoli, vicino alla Roma: "Mi hanno confermato che il georgiano arriva a Roma". E Ranieri: "Ti hanno confermato male, non arriva. Koné? Vediamo come sta domani. Volete sapere che mi ha detto? Perché mi hai tolto?". Risata. "No non è vero, non mi ha detto niente".

23:27

Ranieri: "Angelino? Come farà questo ragazzo..."

Ranieri in conferenza: "I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, gli ho fatto i complimenti anche se hanno fatto solo un errore e quando fai un errore con questi campioni lo paghi. La squadra rispondeva, i ragazzi ci credevano, l'importante era la prestazione, hanno voluto pareggiare con tutte le loro forze". Su Angelino: "E non sapete quanti km fa e che prestazioni ad alta velocità, è straripante, come farà 'sto ragazzo (testuale, ndr). Complimenti, bravo bravo bravo, mi dà davvero tanta serenità".

23:22

Soulé: "Ranieri mi ha detto che devo restare"

Soulé a Dazn: "Non ho giocato tanto per scelta del mister, io mi sono sempre allenato al massimo. Sono morto, è da tanto che non giocavo così tanti minuti. Però sono contento che il mister mi abbia dato fiducia. Alla fine mi sono venuti i crampi perché non ho più tanto minutaggio nelle gambe. Mercato? Ho già parlato con il mister, mi ha detto di rimanere qui".

23:17

Ranieri su turnover e mercato

Ranieri a Dazn: "Turnover? Avevamo giocato giovedì sera, non potevo rimettere gli stessi. Tutti mi danno fiducia, era più giusto iniziare con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli poteva essere più stanco. Con l'Eintracht ho messo tutti i titolari, bisogna gestire le forze. Il nostro focus è partita dopo partita senza prendere in giro i nostri tifosi. Qualcuno mi ha chiesto di andare via? L'avrei accompagnato all'aeroporto, non vuole andare via nessuno, stanno tutti bene qui a Roma. Milan? E' pieno di talento, andremo lì per fare la nostra partita".

23:12

L'esultanza di Ranieri dopo il gol

Al gol di Angelino Ranieri si è lasciato andare ad un'esultanza senza freni: guarda le foto.

23:04

Le parole di Mancini e Angelino su Roma-Napoli

Mancini dopo la gara a Dazn: "La partita è andata bene e portiamo a casa il risultato, sono felicissimo per Angelino. Il gruppo c'è, nei momenti difficili c'è sempre stato. Oggi il mister ha fatto delle rotazioni perché crede in tutti". Angelino ha aggiunto: "Abbiamo lottato, è stata una partita difficile, abbiamo regalato un gol".

22:53

Le statistiche di Roma-Napoli

Ranieri, nonostante il turnover iniziale, riesce a strappare un punto contro il Napoli capolista. Leggi tutte le statistiche del match qui.

22:43

Tra poco Ranieri in diretta

Tra pochi minuti è atteso Ranieri per commentare l'1-1 contro il Napoli che porta la Roma a 31 punti in classifica.

