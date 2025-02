Roma-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

ROMA - Serata di grande calcio all'Olimpico dove la Roma ospita il Napoli capolista in uno dei big-match della 23ª giornata di Serie A (ore 20:45), alla vigilia della chiusura della finestra invernale di calciomercato. Da una parte i giallorossi di Ranieri, in serie utile da sei partite di fila in campionato, dall'altra gli azzurri di Conte che vogliono consolidare la vetta. Segui la diretta del match con le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.