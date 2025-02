Infortunio Dybala, fuori contro il Porto: Roma in ansia. Le sue condizioni e come si è fatto male

Brutte notizie per la Roma : Paulo Dybala ha accusato un problema fisico durante la partita d'andata dei playoff di Europa League contro il Porto . Intorno al 39' del primo tempo, l'argentino si è accasciato richiamando l'attenzione dello staff medico dei giallorossi che ha fatto il suo ingresso in campo. Poco dopo Dybala ha deciso di uscire e sedersi in panchina .

Roma, infortunio per Dybala: l'intervento scomposto di Varela

La Joya, quasi venti minuti prima di buttarsi a terra, ha subito una brutta botta al ginocchio sinistro figlia di un intervento scomposto di Varela, per il quale è stato ammonito. Ranieri ha subito mandato a scaldarsi Baldanzi ma tenendo in stand-by la sostituzione. Dybala si è poi accasciato al 39' toccandosi la parte interessata e lo staff medico della Roma ha quindi applicato la borsa del ghiaccio. Dalle immagini si vede lo stesso Dybala togliere il ghiaccio e farsi aiutare ad alzarsi in piedi capendo di non poter più continuare a giocare la partita al Do Dragao. Mentre esce dal campo si alza la maglia davanti alla faccia e si tocca i capelli sconsolato. Al suo posto entra Baldanzi. Le condizioni dell'argentino verranno valutate nelle prossime ore, tenendo conto che la squadra di Ranieri tornerà in campo domenica 16 febbraio alle 18 contro il Parma.