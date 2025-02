Porto-Roma diretta: segui la sfida dei playoff di Europa League

La Roma scende in campo al do Dragão nella sfida più delicata della stagione. Va in scena l’andata dei playoff di Europa League contro il Porto . Il ritorno si giocherà all’Olimpico giovedì prossimo. Servirà carattere e personalità. Clamorosa la scelta di Ranieri: Hummels e Paredes fuori dai titolari. Il tecnico aveva concesso loro una vacanza, escludendoli dalla sfida con il Venezia .

20:38

Saelemaekers: "Possiamo fare qualcosa di bello"

“Per noi sono importanti tutte le partite, che sia serie A o Europa League, oggi sarà dura perché il Porto è una grande squadra con grande qualità noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità dello scorso week-end e possiamo fare bene. Loro hanno una grande storia, giocatori di grande qualità, partiranno subito forte, noi dobbiamo giocare il nostro calcio come sappiamo farlo e penso che possiamo fare qualcosa di bello”.

20:31

Roma, quanti marcatori in Europa League: nove diversi

Le ultime nove reti della Roma in Europa League sono state realizzate da nove giocatori diversi: Dovbyk, Mancini, Ndicka, Hummels, Pellegrini, Saud Abdulhamid, Hermoso, Angeliño e Shomurodov.

20:14

Ranieri spiega la scelta di Hummels e Paredes

Ranieri nel prepartita ha spiegato la scelta di tenere fuori Hummels e Paredes: “Stiamo bene, la squadra è in salute, sappiamo che affrontiamo una buonissima squadra, con grandi palleggiatori, giocatori che vanno in verticale, sospinta dal proprio pubblico, una squadra che non molla mai, cercheremo di fare la nostra partita. Hummels e Paredes? Ho scelto così perché loro hanno un centravanti molto fisico, scattante. Hummels ancora non è quello che era all’inizio del mio percorso. Ha giocato tanto, e ha bisogno di allenarsi per tornare in forma. Paredes non gioca, perché giochiamo poi domenica (con il Parma, ndr): Cristante è squalificato, quindi mi è sembrato logico”.

19:50

Formazioni ufficiali, Roma: fuori Hummels e Paredes

Porto (3-4-3): Costa; Djalo, Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Borges, Omorodion, Mora. A disp.: Claudio Ramos, Marcano, Gomes, Vieira, Pepe, Zaidu, Sousa, Namaso, Franco, Perez, Gul, Ze Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Saud, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.

19:45

Roma, tabù Porto: i precedenti

Il Porto ha vinto tre delle sei partite europee (incluse qualificazioni) contro la Roma (2N, 1P). Il loro ultimo confronto risale al marzo 2019: vittoria per 3-1 della squadra portoghese nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

19:34

Ranieri fa cinque cambi rispetto a Venezia

I cambi di formazione rispetto alla vittoria di Venezia dovrebbero essere cinque: oltre a Pellegrini, Paredes e Hummels, tornano Saelemaekers a destra e Koné nel mezzo.

19:24

Le probabili formazioni

Ecco le possibili scelte di Ranieri: Pellegrini dovrebbe essere in campo dal primo minuto.

Guarda il video

19:23

Paulo Dybala ancora a secco in Europa League

In questa stagione la Joya non ha ancora segnato in Europa League, ma come spesso gli accade, si accende nelle fasi a eliminazione diretta.

19:16

Porto-Roma, dove vederla in tv

La sfida di andata dei playoff di Europa League allo stadio do Dragão sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 252. La partita sarà disponibile anche su NOW in streaming.

Do Dragao, Porto - Portogallo