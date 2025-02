Dybala commosso a C'è posta per te: il gesto per il tifoso della Roma che ha perso la mamma

Grande, grandissima emozione per Paulo Dybala sabato sera a C'è posta per te . L'argentino è stato il protagonista della storia di Erika, la zia di un ragazzo, Raffaele, che ha perso la mamma di soli 42 anni. Di Aprilia, romanista, innamorato di Dybala, Raffaele ha ricevuto tra le lacrime la sorpresa della zia che per lui stravede, anche perché ha appena 10 anni di più. Paulo durante il racconto della storia di Maria De Filippi ha sorriso, si è commosso, ha applaudito, emotivamente coinvolto. Poi ha incontrato Raffaele e ha messo in mostra tutta la sua umanità.

Dybala a C'è posta per te, cosa ha detto e il gesto commovente

"Quando si parla di queste cose è difficile, io ho attraversato tutto questo (la morte del papà, ndr) e uno non è mai pronto, ci si deve aggrappare alle persone che ci vogliono bene. Tu hai accanto una persona incredibile e trovare una donna così, come tua zia, è una cosa bellissima, c'è un amore incredibile". Poi Dybala ha aggiunto: "Ho dei regali per te, ma uno è speciale. Nei momenti difficili c'è stata una cosa che ha avuto un valore per me, non economico, nel mio beauty c'è sempre stato questo portafortuna e ora te lo regalo. Quando lo vedrai saprai che sono sempre con te". Dybala non si è presentato a mani vuote: la sua maglia della Roma con dedica, altri oggetti giallorossi e un bigliettino con dei soldi per il futuro: "Questo - ha sottolineato Dybala - rimane tra me e te". Raffaele si è commosso e Paulo con lui.