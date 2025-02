C'è posta per te, gli ospiti di sabato 22 febbraio: c'è anche Dybala

Torna l'attesissimo appuntamento del sabato sera con Maria De Filippi e le storie, le emozioni e i sentimenti di C'è posta per te . Il people show che attraverso l'insostituibile narrazione della conduttrice Mediaset dipinge storia dopo storia un affresco emozionante della nostra società per raccontare la forza dei sentimenti, l'importanza del saper perdonare, il valore dei rapporti umani e il desiderio di regalare un momento indimenticabile ad una persona cara. Nella puntata di sabato 22 febbraio 2025 un gradito ritorno: quello di Paulo Dybala . Il calciatore argentino era già stato nello studio della De Filippi nel 2018. Insieme a lui ci sarà anche per la prima volta il cantante Mahmood , reduce dall'esperienza come co-conduttore al Festival di Sanremo.

C'è posta per te torna in tv

Come sempre a consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia - per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio. Appuntamento dunque a sabato 22 febbraio alle 21.20 circa.