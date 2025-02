Saelemaekers da record: perché la partita con il Monza è importante in chiave mercato

Non aveva mai segnato cinque gol in campionato, Alexis Saelemaekers e basterebbe questo dato, raggiunto stasera con il Monza, a capire come mai il belga sia ampiamente soddisfatto della scelta fatta in estate, quando ha lasciato il Milan in prestito secco per raggiungere la Roma. Scambio alla pari con Abraham anche se alla pari non erano le valutazioni: più di 20 milioni quella dell'inglese, meno della metà (tra i 7 e i 10 milioni) quella del belga. Ma come è la situazione adesso? Ranieri qualche settimana fa ha detto che c'è un accordo sulla parola "tra gentiluomini" per i rispettivi riscatti ma la verità è che da Milano non intendono spendere tale cifra mentre da Trigoria vorrebbero rispettare quanto deciso a voce la scorsa estate.