Roma-Monza diretta Serie A: segui la partita di oggi

Con un pensiero alla sfida con l'Athletic Bilbao in Europa League , la Roma stasera va a caccia del decimo risultato utile consecutivo: all'Olimpico arriva il Monza di Nesta ultimo in classifica e i giallorossi non possono steccare, per rosicchiare punti in una giornata completamente a favore. Le sconfitte di Bologna , Milan e Fiorentina , e il pareggio della Lazio contro il Venezia regalano a Ranieri un assist importantissimo per rientrare nei giochi della corsa europea. Leggi tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita in diretta.

19:58

Soulé e Dany Mota, le curiosità

Matías Soulé ha realizzato due reti su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A (contro Cagliari e Parma); nel periodo, il classe 2003 è il più giovane tra quelli che contano almeno altrettanti gol in questo modo nei maggiori cinque campionati europei – l’attaccante della Roma non va in rete per due presenze di fila in campionato da dicembre 2023-gennaio 2024, quando la seconda marcatura fu proprio contro il Monza. L’ultimo gol di Dany Mota in Serie A risale al 21 ottobre scorso, da allora solo Yann Karamoh e Alieu Fadera (21 entrambi) hanno tentato più conclusioni senza segnare rispetto al calciatore del Monza (20) tra gli attaccanti del campionato – con 20 tiri, Mota ha centrato solamente una volta lo specchio della porta.

19:47

Roma-Monza, numeri e statistiche

Il Monza ha registrato due pareggi e tre sconfitte contro la Roma in Serie A, tra le squadre contro cui non ha mai vinto nella massima serie solo contro Lazio e Lecce (sei contro entrambi) conta più sfide. La Roma ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro la squadra ultima in classifica ad inizio giornata in Serie A (1N, 1P), anche se una delle due occasioni in cui non ha trovato il successo in questo parziale è stato nella gara di andata contro il Monza (1-1, 6 ottobre 2024). Considerando solo il rendimento nel 2025, la Roma è la squadra ad aver raccolto più punti (17, a +2 sul Napoli nel periodo) e incassato meno gol in Serie A (cinque); in generale, la Roma non perde da nove gare di fila e solo i partenopei (10) hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga. La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol (contro Venezia e Parma) e non ottiene tre successi consecutivi con annessi clean sheet in Serie A da aprile 2023, nella gestione di José Mourinho. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, ma dopo una serie di quattro successi ha pareggiato la più recente (1-1 contro il Napoli); i giallorossi non arrivano a due pareggi interni consecutivi nella competizione da maggio 2022 (contro Bologna e Venezia in quel caso).

19:33

Monza, la formazione ufficiale di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ciurria; Ganvoula. Allenatore: Nesta

19:32

Roma, la formazione ufficiale di Ranieri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemakers, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ranieri

19:25

Dove vedere Roma-Monza in tv e streaming

Quasi un derby per la Roma, contro il Monza dell'ex Lazio Nesta: DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

19:17

Probabili formazioni Roma-Monza

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Salah-Eddine; Dybala, Gourna Douath; Shomurodov. All. Ranieri. A disposizione: Gollini, De Marzi, Mancini, Abdulhamid, Rensch, Sangaré, Angeliño, Nelsson, Paredes, Pisilli, Pellegrini, Soulé, El Shaarawy. Indisponibili: Dovbyk. Squalificati: -. Diffidati: Mancini, Pellegrini, Saelemaekers.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Palacios, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Dany Mota; Ganvoula. All. Nesta. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, D’Ambrosio, Zeroli, Castrovilli, Le. Colombo, Forson, Martins, Petagna, Vignato, Keita. Indisponibili: Akpa-Akpro, Birindelli, Caldirola, Gagliardini, Pessina, Caprari, Sensi. Squalificati: Izzo. Diffidati: A. Carboni, Kyriakopoulos.

Stadio Olimpico, Roma