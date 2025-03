Ranieri diretta dopo Roma-Como: interviste e conferenza stampa

La Roma vince ancora. Al termine di una partita ricca di emozioni, i giallorossi battono il Como 2-1 in rimonta , e ottengono così la quarta vittoria consecutiva in campionato. La Roma si avvicina così sempre di più alla zona Europa. Nel post-partita parlerà il tecnico Claudio Ranieri , tra interviste e conferenza stampa: segui tutte le dichiarazioni in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Saelemaekers premiato come MVP: "Sento la fiducia del mister"

Saelemaekers, autore del primo gol della rimonta, viene premiato come MVP della partita: "Era importante vincere oggi, abbiamo iniziato un po' così così contro una grande squadra come il Como. Era importante fare un grande risultato davanti ai nostri tifosi. 6 gol con Ranieri? Il segreto è essere professionale anche fuori campo. Poi la fiducia del mister e della squadra. Quarto posto? Dobbiamo guardare partita per partita".

Dovbyk esulta come Toni: l'esultanza fa impazzire i tifosi

Gol decisivo dell'attaccante ucraino, che ribalta gli uomini di Fabregas e permette ai giallorossi di tornare a sognare l'Europa.

Roma, quarta vittoria di fila: la classifica

Volano i giallorossi: quella contro il Como è la quarta vittoria di fila in campionato, l'undicesimo risultato utile consecutivo. Ecco come cambia la situazione in classifica per la Roma di Ranieri. LA CLASSIFICA

La Roma batte il Como in rimonta

Triplice fischio all'Olimpico: la Roma batte il Como in rimonta. Finisce 2-1 con la rete iniziale di Da Cunha a cui rispondono Saelemaekers e Dovbyk. LEGGI TUTTO

