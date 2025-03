Roma-Como diretta Serie A: segui la partita di campionato

ROMA - La Roma non perde in campionato dal 15 dicembre, proprio dalla partita d'andata contro il Como di Fabregas, che oggi all'Olimpico torna a sfidare Ranieri. I giallorossi potrebbero allungare ancora la striscia positiva di risultati, occhio però alla fantasia di Nico Paz e ai gol di Diao, gli uomini più in forma del Como. Segui tutto in diretta.

18:31

31' - Dybala con il destro: debole

Il Como perde palla, Angelino crossa per Shomurodov, sponda per Dybala che di destro da dentro l'area calcia male: para Butez.

18:28

27' - Secondo giallo per il Como

Ammonito anche Kempf in difesa per il Como: steso e fermato Dybala, Pairetto estrae il giallo.

18:23

22' - Fraseggia il Como

Fraseggio del Como, Diao scambia e poi serve Smolcic, conclusione larga dalla lunetta.

18:14

13' - La Roma chiede il rigore. Striscione per Cassetti

Percussione di Dybala che entra in area e poi viene steso con una spallata, per Pairetto non c'è nulla. Rumoreggia l'Olimpico. Intanto in tribuna Tevere spunta uno striscione che recita: "Marco Cassetti cuore romanista". L'omaggio per l'ex giallorosso, oggi nello staff tecnico di Fabregas.

18:13

12' - Giallo per Smolcic

Primo cartellino della gara, ammonito Smolcic per fallo su Angelino, uscito molto bene da una situazione di pressing del Como.

18:11

10' - Brivido Roma, ci prova Kempf

Il Como sta dimostrando personalità: pressa alto, tiene il possesso e gioca bene. Su una palla tagliata dentro sbuca Kempf che di testa anticipa Svilar, uscito a vuoto, ma pallone fuori.

18:01

1' - Pellegrini subito pericoloso

Appena trenta secondi, imbucata di Shomurodov per Pellegrini, che non trova il tempo per fare male a Butez, uscito per chiudere lo specchio.

18:00

1' - Inizia Roma-Como: l'Olimpico è una bolgia

Inizia Roma-Como in una bolgia, Olimpico vestito a festa. Primo possesso per i giallorossi. TABELLINO LIVE

17:47

Ranieri premiato da Ghisolfi

A pochi minuti dall'inizio di Roma-Como Ranieri è stato premiato dal ds giallorosso Ghisolfi con il riconoscimento di "miglior allenatore di febbraio".

17:43

Como, Diao può fare come Kean e Pato

Il 19enne Assane Diao ha segnato negli ultimi tre match di campionato, solo due giocatori con meno di 20 anni hanno trovato il gol in quattro partite di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Alexandre Pato (con il Milan tra dicembre 2008 e gennaio 2009) e Moise Kean (con la Juventus tra marzo e aprile 2019).

17:31

Da Cunha: "Con Fabregas squalificato sarà diverso"

Da Cunha nel pre partita di Sky: "Fabregas squalificato? Sarà differente, ma sappiamo cosa fare. La Roma è in forma, ma anche noi, siamo il Como e siamo pronti. Gioco in ruolo nuovo ma mi piace".

17:18

Ghisolfi sui rinnovi di Svilar e Paredes

Anche Ghisolfi a Sky: "Soulé? Abbiamo avuto tante offerte, ma crediamo in lui, è un investimento importante per la società, sta facendo bene e spero che farà una grande gara. Ha un potenziale enorme, a Roma non è facile, ma passo dopo passo può fare bene. Rinnovi Svilar e Paredes? Vogliamo andare avanti, ma pensiamo a questa partita che è difficilissima. Prossimo allenatore? Non c'è fretta, abbiamo tempo, vogliamo fare la scelta giusta e mantenere il focus, con totale trasparenza, non c'è niente di nuovo. La classifica finale sarà importante per il prossimo anno. Abbiamo due competizioni e non vogliamo mollare".

17:13

Roma, Pellegrini: "Ranieri ci dà serenità"

Pellegrini a Sky nel pre partita: "Ci siamo detti che quella partita d'andata non era stata una gara all'altezza, quello che ci ha fatto arrivare oggi a questa posizione e a una serenità è stato il lavoro su ogni minimo dettaglio. Ora i risultati si stanno vedendo. Ranieri ha dato tanto a tutti, è la storia che parla per lui. Ci ha dato serenità, libertà e spensieratezza, l'abbiamo colto al volo mettendoci la nostra qualità. Il Como? Sta facendo grandi partite, sono aggressivi, giocano il pallone e sono verticali. Sarà difficile, ci vorrà la miglior Roma".

17:05

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. Allenatore: Fabregas (squalificato), in panchina va il vice Guindos.

16:52

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

16:45

I numeri di Roma-Como

La Roma ha perso entrambe le ultime due sfide contro il Como in Serie A (0-2 sia il 25 gennaio 2003 che lo scorso 15 dicembre), già striscia record per i lombardi contro i capitolini nella storia del massimo campionato, dopo che i giallorossi avevano ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nella competizione.

Dopo lo 0-2 nella gara d’andata contro il Como, la Roma potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 1995/96 contro l’Atalanta. Il Como ha vinto una sola trasferta contro la Roma in Serie A, la prima contro i giallorossi nel torneo (il 23 aprile 1950 per 1-0), da allora in 11 match in casa dei giallorossi nel torneo, sette successi capitolini (tra cui tutti gli ultimi tre) e quattro pareggi.

Stadio Olimpico (Roma)