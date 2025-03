Damiano David, parole d’amore per la Roma: “Quel 3-0 impensabile”. Poi Cattelan racconta la bufera con Sinner

Damiano David , ex voce dei Maneskin e ora diventato famoso come solista, ha parlato ancora una volta del suo amore per la Roma . Il cantante non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi, e durante l'intervista di Alessandro Cattelan al suo podcast " Supernova" , ha parlato ancora una volta della sua squadra del cuore.

Damiano David: "Roma, quella vittoria impensabile..."

La svolta per la sua carriera è arrivata con il doppio trionfo dei Maneskin, di cui Damiano David ha fornito una particolare metafora calcistica: "A livello di visibilità, la vittoria dell'Eurovision è stato il momento più grande. Ma Sanremo è stato molto più importante, quella vittoria è stata qualcosa di impensabile. Un po’ come quando la Roma ha fatto quel 3-0 al Barcellona dopo aver perso 4-1. Una cosa impensabile e incredibile”.

Cattelan e la bufera su Sinner per le interviste

Durante l'intervista si è parlato anche delle battute sui social rivolte al cantante per il suo inglese. Cattelan ha dunque svelato un retroscena su Sinner, riguardante proprio l'uso della lingua inglese: “Quando ho intervistato i tennisti alle Finals di Torino dovevo per forza fare le interviste in inglese, perché andavano in tutto il mondo. Ovviamente c’era anche Sinner e successe di tutto: scoppio una bufera perché per molti dovevamo farla in italiano”.