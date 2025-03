Venditti attacca Rosetti dopo Athletic-Roma: "La prima finalista era già decisa..."

Un'eliminazione dolorosa per la Roma , uscita agli ottavi di Europa League contro l' Athletic Bilbao , che è riuscito a ribaltare la sconfitta dell'andata. A condizionare la gara del San Mames è stata indubbiamente l'espulsione di Mats Hummels , che compie un'ingenuità incredibile per uno della sua esperienza ma viene punito in maniera eccessiva dall'arbitro francese Turpin , e con l'uomo in meno la partita si è fatta difficilissima per i giallorossi. Tanto rammarico tra i tifosi, compreso Antonello Venditti : il cantautore romano si è scagliato contro Roberto Rosetti , presidente della Commissione Arbitri della Uefa (a cui si era rivolto anche Claudio Ranieri dopo Porto-Roma ), con una storia su Instagram (poi rimossa): "Prevedere l’errore di Hummels era difficile ma immaginare la gioia di Rosetti non impossibile . Credo che stasera la prima finalista del torneo sia stata individuata ma forse si sapeva già , o no?".

Venditti: "Bellissima Roma, ma il calcio è questo"

Un duro sfogo a caldo per una decisione sbagliata che ha indirizzato la qualificazione dell'Athletic, che farà di tutto per arrivare a giocarsi la finale di Europa League nel proprio stadio. A fine partita Venditti ha parlato ancora su Instagram e stavolta è apparso più amareggiato che arrabbiato: "Non ho aspettato neanche la fine perché la fine è cominciata da quando Hummels si è fatto espellere. A me è sembrata una bellissima Roma, più forte dell’Athletic. Ma il calcio è questo e mi dispiace per Claudio Ranieri, per i tifosi della Roma, per tutti noi e per il calcio italiano che perde l’opportunità di andare avanti e aggiungere posti nelle coppe europee. Questa è la realtà". Nonostante tutto, il messaggio di fondo del post rimane il suo iconico "Grazie Roma", sempre e comunque.