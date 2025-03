Roma, è crisi Hummels: pronto l'addio a fine stagione

Dieci partite per cercare di dirsi addio nel migliore dei modi. O quantomeno per non peggiorare le cose. Ma di fatto si è conclusa giovedì sera la storia tra la Roma e Mats Hummels, con quell’errore che ai giallorossi - complici Turpin e la sala Var - è costato l’Europa League, il sogno di poter arrivare nuovamente in fi nale e stavolta di alzare il trofeo. Niente da fare, quel pallone perso dopo undici minuti con un passaggio tanto fi acco quanto impreciso è costato tutto il lavoro svolto dalla Roma nella partita d’andata, quella che Hummels per scelta di Ranieri aveva visto soltanto da spettatore. L’infortunio di Celik ha stravolto i piani del tecnico per la sfi da a San Mamés, così ecco quella nuova opportunità per il tedesco di fare la differenza con la sua qualità e l’esperienza internazionale che ha contraddistinto la sua carriera tra club e nazionale. Meno di un anno fa era titolare in quel Borussia Dortmund che sfidava il Real Madrid nella finale di Champions: mai nessuno allora avrebbe pensato che Mats fosse in grado di commettere un errore del genere.