Tutto il dispiacere di Hummels: "Chiedo scusa ai tifosi e ai miei compagni"

Sa di averla fatta grossa e sa che proprio lui non poteva permetterselo, per esperienza e peso specifico, dunque non sorprende l'assunzione di responsabilità da parte di Matts Hummels , protagonista in negativo dell' eliminazione della Roma dall'Europa League per mano dell'Athletic Bilbao. Così, dopo essersi scusato uscendo dal campo con Ranieri e negli spogliatoi con i compagni , il tedesco lo fa ancora, pubblicamente, sui suoi social.

"Oggi ho deluso tutti"

"Voglio scusarmi con i nostri tifosi e i miei compagni. Oggi ho deluso tutti con un errore che è stato semplicemente stupido e orrendo. Questa era una di quelle partite in cui la mia squadra poteva contare su di me, ma ho compromesso tutto e infranto il sogno del club di vincere l'Europa League. Non so che altro dire, sono così deluso da me come tutti voi".