Roma, Dovbyk segna solo gol pesanti: quanti punti hanno portato le sue reti

ROMA - Tutto sommato, c’è di peggio. Il soprannome di Artem Dovbyk, sin da quanto è bambino, è Tema. Quindi che il suo rendimento possa diventare argomento di dibattito è scritto sulla sua storia, già dagli inizi in Ucraina. In fondo parliamo di un centravanti che «vive per il gol», come ha osservato Ranieri, e che partecipa relativamente al gioco di squadra. Ma siccome i gol segnati nella Roma finora non sono così pochi, 10 in Serie A più 2 in Europa League e 3 in Coppa Italia, è opportuno cominciare a valutarne l’importanza. Scorrendo la lista dei 15, appunto, si scopre che Dovbyk è un attaccante piuttosto veloce a entrare dentro alle partite: in 8 casi è stato lui a sbloccare il risultato, come vedete nelle tabelle. E quando è partito dalla panchina, ha centrato il bersaglio abbastanza in fretta: a Milano in Coppa Italia dopo 9 minuti, all’Olimpico contro il Como dopo 36.