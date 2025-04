Hummels si ritira, il messaggio a sorpresa sui social dell'ex moglie è virale  

La malattia dell'ex moglie di Hummels

Lo scorso autunno l'ex moglie del difensore della Roma ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione e di come la malattia mentale abbia avuto ripercussioni sul suo matrimonio con Hummels. La donna ha raccontato che durante la sua lotta contro la depressione si era sentita completamente distaccata dal calciatore. "Ho avuto conversazioni con il mio ex marito all'epoca, ovviamente, e spesso dicevo: "Mi dispiace di comportarmi in modo così strano in questo momento, ma non mi sento bene. Non posso dimostrarti amore in questo momento.".Ti senti intorpidito. La malattia mentale non ha volto, si nasconde dietro il sipario più bello", ha spiegato. Ora Cathy sembra guarita: ha infatti dichiarato di recente di non ricevere più cure né di assumere farmaci dopo aver "imparato a convivere con la mia natura".