Imbattuto nei derby: e questa è una buona notizia. Ma voleva vincere stasera Claudio Ranieri: non perché, o meglio non solo, era il suo ultimo derby da allenatore, ma perché i tre punti potevano dare una spinta forse determinante alla rincorsa europea della Roma: "Potevo stare meglio, ma anche peggio. Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria, ma il calcio è così. Mi mancherà l'Olimpico pieno, ti coinvolge da morire, ti dà voglia di fare sempre di più". Dopo l'emozione l'analisi della partita: "Tornavamo sempre dietro e a me questo non piace. La Lazio ha avuto più occasioni, mi prendo questo pareggio in un derby nervoso come sempre". Su Soulé, determinante nel trovare il pareggio, Ranieri ammette: "Se parte dall'esterno può prendere la Roma per mano, nel secondo tempo è stato più ficcante. Ha dei colpi importanti, trova la porta, il futuro è suo e ha tutto per esplodere". Ranieri poi aggiunge: "So che con due punte saremmo più verticali, ma io fino al venerdì ci penso sempre perché se metto Shomurodov con Dovbyk dall'inizio poi come faccio? Sta a me trovare la soluzione più idonea". Su Dybala: "È un leader in campo e fuori, purtroppo per ora solo fuori. Ma sta sempre con noi". Infine, a precisa domanda di Andrea Stramaccioni su Dazn, Ranieri ride a lungo. Stramaccioni gli chiede se, da consigliere, la prima cosa che farà sarà chiedere un altro attaccante, lui ride e chiude così: "Buona serata a tutti".