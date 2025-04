Roma, l'Europa si allontana: il calendario non aiuta e quando il livello si alza...

Quando il livello si alza la Roma non ce la fa. È vero che la squadra di Ranieri non perde da dicembre in campionato, ma è altrettanto vero che nel 2025 è stata eliminata dal Milan (questo Milan non irresistibile) in Coppa Italia, dall'Athletic Bilbao in Europa League e in Serie A è settiman. Quando c'è da spingere sull'acceleratore neppure Ranieri riesce nel miracolo: pareggio con la Juve la scorsa settimana, pareggio oggi nel derby. L'Europa si allontana: la Champions è a cinque punti di distanza, al momento in Europa League ci sono Bologna e Lazio (rispettivamente a 57 e 56 punti, i giallorossi sono a 54, con la Fiorentina che incombe a 53). C'è pure da buttare un occhio alla Coppa Italia: il Milan è a 51, se battesse il Milan e andasse in finale con il Bologna potrebbe essere un problema.