Roma, Ranieri in versione Papa: spunta un nuovo poster a Testaccio

È un amore senza fine quello che unisce i tifosi della Roma e Claudio Ranieri . Un amore capace di autoalimentarsi anche tra sacro e profano, nel giorno che apre le discussioni per l'elezione del nuovo Pontefice, a poco più di due settimane dalla scomparsa di Papa Francesco . E grazie a un poster nel quartiere di Testaccio , dov'è cresciuto l'uomo dei miracoli sportivi, Ranieri diventa Papa per un giorno per il popolo di fede romanista.

Ranieri diventa Papa per i tifosi della Roma: il poster a Testaccio

"Habemus Ranieri", racconta il poster apparso a Testaccio in onore di Sir Claudio, con chiaro riferimento all'imminente apertura del conclave in Città del Vaticano. L'immagine dell'allenatore giallorosso, vestito da Papa, è diventata subito virale sul web, scatenando migliaia di commenti sui social. A pochi giorni dalla delicatissima sfida di Bergamo con l'Atalanta, i tifosi della Roma hanno già scelto il successore di Papa Francesco. A conferma, ancora una volta, dello straordinario svolto con questo gruppo da Claudio Ranieri, in una stagione che sembrava presagire un epilogo completamente diverso. Peraltro, non è la prima occasione in cui appare un'immagine o un murale di Ranieri sui muri di Testaccio, dove l'ex manager del Leicester era stato già rappresentato come un senatore romano con la lupa tra le braccia.