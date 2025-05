Ranieri tra scaramanzia e realismo: "La Roma non andrà in Champions". Poi parla del nuovo allenatore

Ranieri: "Non andremo in Champions"

Claudio Ranieri ha quindi parlato della corsa per la Champions. Attualmente la Roma è quinta in classifica con 66 punti, uno in meno rispetto alla Juventus quarta. Nell'ultima giornata i giallorossi andranno in scena sul campo del Torino, mentre i bianconeri in trasferta sul campo del Venezia. L'allenatore è abbastanza sicuro sull'esito: "Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chance di noi". Il tecnico ha poi parlato dell'ultima giornata di campionato contro i granata: "Giocheremo domenica. Sì, bisognava giocare, non è spostata per noi ma per altre squadre e a me va bene così", ha osservato.

"Io come Mattarella? No, giusto farsi da parte"

Il tecnico si è soffermato anche sul tributo che l'Olimpico giallorosso gli ha riservato domenica sera, sua ultima panchina in casa prima dell'annunciato ritiro. "Mi fa piacere essere apprezzato per la mia normalità - spiega - si vede che piace sia l'allenatore che l'uomo". L'affetto dei suoi tifosi, però, non lo farà tornare sui suoi passi: "Io come Mattarella che ha accettato un secondo mandato? Ho fatto anche il terzo - ha scherzato - ora dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, importante e difficile. Sono convinto delle mia scelte, è giusto che la Roma vada avanti e io mi faccia da parte. Si deve dare inizio a un nuovo mandato". In trasmissione c'era anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, noto tifoso milanista che, vista la stagione del Milan, gli ha chiesto di "dare un occhio" anche ai rossoneri. "Glel'ho dato - ha replicato Ranieri - ai giocatori ho detto che per me il Milan ha i giocatori più forti del campionato, anche se non sempre giocano da squadra. Ma quando lo fanno sono dolori". Sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter non si è sbilanciato: "Ho allenato entrambe le squadre, per cui vinca il migliore". llm/pna