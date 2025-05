L'agente di Klopp smentisce: "Non sarà l'allenatore della Roma"

Jurgen Klopp non sarà il nuovo allenatore della Roma. A smentire le voci riguardo l'approdo dell'ex tecnico del Liverpool sulla panchina giallorossa è stato l'agente dello stesso Klopp, Mark Kosicke, che in un'intervista rilasciata a WinWinAllSports ha dichiarato in maniera netta: "La notizia relativa a Klopp come nuovo allenatore della Roma non è vera".