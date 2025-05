Roma, fuori un altro: Espirito Santo non sarà l'allenatore

Le indiscrezioni da Trigoria arrivano sempre con il contagocce. Tre ne sono arrivate in queste settimane: no Pioli, no Allegri e, stamattina, no Nuno Espirito Santo. Va detto che non è chiaro se l'allenatore del Nottingham sia stato effettivamente contattato o meno, ma sta di fatto che, ad oggi, non è nella short list dei Friedkin. E questa per i tifosi della Roma è una buona notizia perché, dopo aver sognato Klopp, i romanisti avevano accolto come una doccia gelata la possibilità che l'allenatore (bravo) del Nottingham potesse diventare il manager di una squadra che avrebbe bisogno, a loro dire, di un allenatore che, quantomeno, conosca il calcio italiano. Il casting, almeno ufficialmente, continua. E i tifosi aspettano l'annuncio.