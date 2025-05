Dybala sul futuro alla Roma: "Se resto?". La risposta sorprende tutti

La Roma vince contro il Torino ma non basta per centrare una qualificazione in Champions League che sarebbe stata storica. Rimane la stagione meravigliosa e la rimonta sotto la guida di Claudio Ranieri che ha portato al club dal pensare alla salvezza al raggiungere conretamente l'Europa dalla porta principale. I giallorossi tornano in Europa League, anche grazie all'aiuto di Paulo Dybala. L'argentino ha saltato l'ultima parte della stagione per l'infortunio, ma è rimasto sempre vicino alla squadra seguendola ovunque e andando in panchina con i ragazzi. La Joya ha parlato del suo futuro in giallorosso ai microfoni di Dazn.