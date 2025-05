Torino-Roma diretta risultato, oggi live la partita Serie A per la Champions

L'ultima partita di Claudio Ranieri, al passo d'addio di una straordinaria carriera. Ma, soprattutto, l'ultima partita di un campionato senza particolari squilli per il Torino (salvezza serena) e sulle montagne russe per la Roma. Partita con De Rossi, dopo due mesi di buio pesto con Juric, la scelta dei Friedkin di affidarsi a Claudio Ranieri ha pagato. La Roma, a 90' dal termine della stagione, si gioca l'Europa, quella più importante, ed era impensabile lo scorso novembre. Può arrivare la Champions (la Roma deve vincere e la Juve non vincere a Venezia), ma anche l'Europa League sarebbe un risultato molto importante. Senza Dybala e Pellegrini (infortunati, ma comunque presenti a Torino vista l'importanza della sfida), la Roma ci proverà. E poi sarà quel che sarà. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, tutta la cronaca della partita.

19:49

Torino-Roma: gli arbitri

A dirigere il match sarà l'arbitro Di Bello. Gli assistenti saranno Cecconi e Bhari, Quarto Uomo Cosso. Al VAR ci sarà Chiffi, mentre l'AVAR ci sarà Paterna

19:44

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

A dispisposizione: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Gineitis, Linetty, Sanabria, Ilic, Tameze, Gabellini, Cacciamani, Lazaro.

All: Vanoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Shomurodov.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Pellegrini, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.

19:36

Il saluto di Ranieri ai tifosi

19:23

Torino, la Roma arrivata allo stadio

La Roma è arrivata allo stadio di Torino: tra poco si gioca, alle 20.45

19:31

Torino-Roma, come se la giocherà Ranieri

19:19

Torino-Roma, cosa può succedere: tutto sulla corsa europea

Cosa può succedere durante Torino-Roma? La Roma può andare in Champions, se vince e la Juve non vince a Venezia. Per andare in Europa League alla squadra di Ranieri bastano i tre punti, se invece non dovesse vincere dovrebbe guardarsi le spalle dalla Lazio perché c'è anche la possibilità di andare in Conference. Una serata, insomma, in cui può davvero succedere di tutto. È per questo che Ranieri ha tenuto alta l'attenzione tutta la settimana

19:13

Dove vedere Torino-Roma

19:11

Torino-Roma, il discorso dei senatori

Prima di Torino-Roma, come racconta il nostro inviato, Jacopo Aliprandi, c'è stato un discorso dei senatori ai compagni. La Roma ci crede, l'importante è non sottovalutare la sfida e non fare passi falsi per garantirsi almeno l'Europa League

19:08

Torino-Roma, attesa anche per il nuovo allenatore

Non solo campo, però, ma anche nuovo allenatore: in città non si parla d'altro. Fabregas è la prima scelta del club ma per adesso la situazione con il Como non si sblocca.

Torino, Stadio Olimpico Grande Torino