Diretta Venezia-Juve: la sfida che vale salvezza e quarto posto. Risultato live ora

Un'ultima giornata di campionato al cardiopalma : sei partite di Serie A in contemporanea con i piazzamenti europei e la salvezza ancora in ballo. Venezia e Juventus sono assolute protagoniste di entrambe le lotte. La squadra di Tudor arriva all'ultimo turno al quarto posto, ma con Roma e Lazio subito dietro che potrebbero approfittare di un eventuale passo falso. I bianconeri, per non essere condizionati dai risultati delle due dirette concorrenti, dovrebbero vincere al Penzo. Impresa tutt'altro che facile dato che il Venezia, per sperare nella permanenza in Serie A, ha l'obbligo dei tre punti, e potrebbero anche non bastare per la squadra di Di Francesco . Un'ultima giornata dalle mille sfaccettature da vivere insieme. Segui Venezia-Juve su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

19:53

Venezia, la formazione ufficiale

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Doumbia, N. Caviglia, Ellertsson, Busio; Yeboah, Fila. Allenatore: Di Francesco.

19:51

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

19:40

Dove vedere Venezia-Juve in tv

Il Venezia si gioca tutto per la salvezza, la Juventus per la qualificazione in Champions League. Tutto ciò che c'è da sapere sull'ultima partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale.

19:30

Il Venezia per un successo storico

Tutto quello che non sia una vittoria, oggi al Venezia non può interessare. Ma l’ultimo successo dei lagunari in casa contro la Juventus in Serie A risale all'aprile del 1962. Da allora, al Penzo quattro successi bianconeri e due pareggi, incluso quello nella sfida casalinga più recente nel dicembre 2021.

19:20

Il tabù di Tudor

Igor Tudor ha raccolto la Juventus da un periodo fortemente negativo e la sta portando verso la qualificazione in Champions League. Ma l'allenatore croato nelle quattro trasferte sulla panchina dei bianconeri non ha mai vinto (tre pareggi e una sconfitta a Parma). L’ultimo allenatore della Juve a rimanere senza successi nelle prime cinque gare esterne di Serie A è stato Cestmir Vycpalek (cinque pareggi nel 1971).

19:10

Juve, le combinazioni per la qualificazione in Champions

Per la Juve situazione diversa rispetto a quella del Venezia. Infatti i bianconeri hanno ancora il destino nelle proprie mani per la qualificazione in Champions League. Se dovesse vincere a Venezia, nessun problema per la Juve che non dovrebbe guardare neanche i risultati di Roma e Lazio. I bianconeri sarebbero certi del quarto posto anche con il pareggio, ma in quel caso la Roma non dovrebbe vincere contro il Torino. Infine la Juventus potrebbe qualificarsi per la Champions League anche se dovesse perdere contro il Venezia, la Roma dovrebbe perdere contro il Torino e la Lazio non dovrebbe battere il Lecce.