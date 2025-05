Chi è Nicolussi Caviglia, il prodotto del settore giovanile che con il fallo da rigore ha spedito la Juve in Champions

Nicolussi Caviglia, i numeri della stagione

Quattro gol realizzati, tre assist offerti da Nicolussi Caviglia in 35 presenze in campionato nella stagione 2024/25: non sono bastati agli arancioneroverdi per evitare la retrocessione in Serie B. Metronomo del centrocampo di Di Francesco, dopo la trafila nel vivaio bianconero, fino alla seconda squadra, e le esperienze in prestito con Perugia, Parma, Südtirol e Salernitana, Nicolussi Caviglia è stato ceduto la scorsa estate dalla Juve al Venezia in prestito con obbligo di riscatto, già scattato, fissato a 3,5 milioni di euro più bonus (sfumato) in caso di salvezza del Venezia. La Juventus avrà il 10% sulla futura rivendita: non mancano le squadre da tempo sulle sue tracce.