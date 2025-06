Che attacco dal ct della Serbia a Svilar: "È colpa sua se non gioca, magari la fidanzata..."

Mile Svilar , un punto fermo per la Roma , ma non gioca in nazionale. Né nella Serbia né nel Belgio. Il portiere, infatti, è al centro di un contenzioso: ha rifiutato la Serbia, vorrebbe il Belgio, ma le regole Fifa, ad ora, lo tengono fermo. E di questo, con toni anche abbastanza piccati, ha parlato il ct Dragan Stojkovic, visto che qualcuno si chiedeva come mai un campione come Svilar non fosse convocato.

Serbia, il ct Stojkovic: "Svilar? A un certo punto ha detto che non dovevamo convocarlo"

Nel corso dell'ultima conferenza stampa, a pochi giorni dalla sfida con l'Albania, Dragan Stojkovic ha chiarito la posizione di Svilar e spiegato il motivo della mancata convocazione: "Forse il pubblico non è ben informato e ha bisogno di sapere la verità, in modo che non ci siano voci - ha subito sottolineato il ct della Serbia -. Gli ho dato l'opportunità di esordire con la Serbia mentre era nella squadra riserve del Benfica. È vero? Esatto. Lo consideravo un portiere con del potenziale. Dopo di che, ha continuato a ricevere chiamate. Alla Roma, era la riserva di Rui Patricio e poi ha ricevuto chiamate. A un certo punto, ha deciso di fare qualcos'altro, ha detto che non dovevamo convocarlo. E come dovremmo chiamarlo se non vuole?", ha ribadito uno stizzito Stojkovic.

Stojkovic attacca Svilar: "Ha sbagliato strada, è colpa sua. Forse la fidanzata..."

Stojkovic ha poi proseguito, senza troppi giri di parole: "In seguito - sempre riferendosi a Svilar - ha ricevuto inviti dal Belgio per difendere la sua nazionale. È un po' strano che non capisse il regolamento FIFA. Oggi può difendere solo la Serbia. Questa stagione è stata eccellente per lui e dimostra che non ho sbagliato a chiamarlo. Posso andare a Roma per un pranzo di gala, per un espresso, ma dovrei andare a chiedere qualcosa a qualcuno? Non succederà. Non a Svilar, ma a chiunque - ha precisato -. Ha sbagliato strada, è colpa sua. Non vuoi difendere per la Serbia, vuoi andare per il Belgio? Ottimo, tanti auguri. Dipende da lui. Forse la fidanzata (belga, ndr) non è molto interessata alla Serbia. Poi mi hanno detto che vuole dedicarsi al suo club. Vuole concentrarsi, e i ruoli dei portieri sono specifici. O si rischia o non si rischia. Lui sì, e sono molto contento che abbiamo il miglior portiere della Serie A. Questo dimostra che non mi sbagliavo quando l'ho chiamato quando era riserva al Benfica", ha concluso il ct Stojkovic.