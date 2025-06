Roma, sospesa la campagna abbonamenti all’improvviso: il motivo 

La Roma ha annunciato la sospensione temporanea della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione. La decisione, comunicata ufficialmente e all'improvviso stamattina, è stata presa per consentire al partner di ticketing di risolvere completamente i problemi tecnici emersi nelle prime fasi della campagna. L’obiettivo è garantire un sistema di acquisto fluido e senza inconvenienti per tutti. La Roma ha assicurato che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a breve.