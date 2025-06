Abbonamenti Roma: rinnovi, vendita libera, prezzi e settori, tutto quello che c'è da sapere

Roma abbonamenti 25/26: date e prezzi

“Core de ‘sta città” è il claim scelto in occasione dei 50 anni di “Roma (non si discute, si ama)”, l’inno che unisce la passione di intere generazioni di tifosi romanisti ed accompagna i giocatori fino al calcio d’inizio. ⁠Dalle 12 di lunedì 16 giugno scatterà la fase 1 dedicata ai rinnovi; ⁠dalle 12 del 30 giugno fino alle 14:59 del primo luglio sarà attiva la fase 2 dedicata a coloro che si sono iscritti alla lista d’attesa; dalle 16 di martedì primo luglio inizierà l'eventuale vendita libera. Sono confermate le tre formule di abbonamento introdotte lo scorso anno: le più vantaggiose per i benefit offerti Plus, Classic Extra e la soluzione standard ovvero Classic. La grande novità di quest’anno è l’introduzione della Rivendita Personale che si aggiunge alla Rivendita Standard per i possessori di abbonamenti PLUS e CLASSIC EXTRA. Con la Rivendita Personale, i tifosi potranno dunque scegliere di rivendere la partita a familiari o amici di fiducia direttamente dall’app “Il Mio Posto” in pochi semplici passaggi. Qualunque sia la formula di abbonamento scelta, i tifosi riceveranno il welcome pack. I prezzi? Per le curve sono rimasti pressoché invariati. Per gli altri settori ci sono stati aumenti del valore di circa uno o due euro a partita a seconda della tipologia di abbonamento. In Curva il rinnovo parte da 269 euro e arriva a 332 euro, in Monte Mario si parte da 909 e si chiude a 1.056. La Tevere parte da 438 e arriva a 757, a seconda del settore. La Roma, infine, va incontro ai tifosi: l'abbobamento si può pagare anche a rate. Il pagamento sarà effettivo dopo 30 giorni dalla transazione, con le successive rate che verranno poi addebitate sulla carta ogni 30 giorni.