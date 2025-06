A Caracalla Venditti chiama sul palco Ranieri per Grazie Roma: tifosi in delirio

Venditti e Ranieri assieme sul palco

Come rappresentato nel video del giornalista Fabrizio Pacifici, Ranieri ha fatto il suo ingresso in campo abbracciato proprio ad Antonello Venditti, mandando in delirio il pubblico presente, che hanno potuto vedere assieme sul palco due esponenti, seppur in modo totalmente differente, del romanismo. Ranieri ha raccolto l'applauso del pubblico, ha ringraziato il cantautore prima di uscire.