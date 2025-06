Ranieri e il no all'Italia, Claudio svela il retroscena: "Ecco cosa ho detto..."

Ranieri torna sul no alla Nazionale: "Rispetto l'Italia, ma sono della Roma"

"Si è detto tanto, da parte mia non dico nulla. Rispetto l'Italia ma sono della Roma, tenetevi quello che si è detto", parola di Claudio Ranieri, che ha spento così la parentesi relativa alla possibilità di sposare il progetto azzurro in vista del Mondiale del 2026. Il Senior Advisor del club giallorosso, dopo aver chiuso definitivamente la sua carriera da allenatore, ha detto no alla panchina della Nazionale, all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti. L'obiettivo è affiancare al meglio Gian Piero Gasperini, sin dal principio di questa nuova avventura all'ombra dell'Olimpico.